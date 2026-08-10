Tecnología protege medio ambiente de Nuevo León: Miguel Flores

Consideró que dichas acciones son clave para fomentar una cultura del cuidado del medio ambiente entre las nuevas generaciones

Para fortalecer la prevención, atención y sanción de daños al medio ambiente en Nuevo León, el secretario general del Gobierno Estatal respaldó el uso de tecnología y la coordinación entre las instituciones que se opera desde el nuevo C5 Ambiental.

El secretario Miguel Flores aseguró que estas tecnologías se encuentran en las nuevas instalaciones de Fuerza Civil, donde su ubicación facilita una respuesta más rápida.

En esta área, se arrojan las 15 estaciones fijas y dos móviles del Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA), por lo que, al detectar un riesgo para el medio ambiente, se activa la alerta para que se actúe de inmediato.

“Se necesitan instituciones con tecnología moderna y una coordinación permanente entre todas las dependencias para prevenir, atender y sancionar con mayor eficacia a quienes dañan nuestros ecosistemas. “Así dejamos de responder de forma reactiva, y adquiere la capacidad de identificar riesgos e intervenir antes de que escalen”, enfatizó el funcionario estatal.

Flores Serna recalcó la modernización en el monitoreo del medio ambiente, así como el fortalecimiento de las inspecciones y las acciones de la División Ambiental.

“Cambiamos la forma en la que se atienden los temas que involucran el medio ambiente en Nuevo León, pasar de verlos como problemas aislados a tratarlos como prioridad. Se necesitan instituciones con tecnología moderna y una coordinación permanente entre todas las dependencias para prevenir, atender y sancionar con mayor eficacia a quienes dañan nuestros ecosistemas”, concluyó.

Además, consideró que dichas acciones son clave para fomentar una cultura del cuidado del medio ambiente entre las nuevas generaciones.