Tec de Monterrey anuncia cierre de Hospital San José

Esto dará paso a un nuevo proyecto: el Campus Ciencias de la Salud, el cual formará parte del Centro Médico Académico que busca crear la institución

Como parte de su visión "Rumbo 2030", el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anunció que el Hospital San José cerrará sus puertas luego de 55 años de servicio para la gente de Nuevo León.

Esto dará paso a un nuevo proyecto: el Campus Ciencias de la Salud, el cual formará parte del Centro Médico Académico que busca crear la institución; por ello, los servicios de diagnóstico y atención clínica que se ofrecían en el San José serán trasladados al Hospital Zambrano Hellion.

"Esta decisión marca un momento clave en la evolución de TecSalud, al unir la experiencia, el talento, la reputación y la trayectoria de más de 55 años del Hospital San José, con la atención médica de alta especialidad, el modelo de atención basado en Institutos y Centros de Excelencia; y la investigación de alto impacto que caracteriza al Hospital Zambrano Hellion", informó el Tec.

El Campus Ciencias de la Salud integrará el ya mencionado hospital, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud; así como los Centros de Investigación; donde se ofrecerán soluciones efectivas a los problemas complejos de salud, habilitadas por

la formación e investigación de punta, y la atención clínica de excelencia.

La transición de los servicios se hará paulatinamente desde este viernes 17 de octubre, esto para que se garantice la continuidad en la atención, hasta que la totalidad de la operación sea reubicada en el Zambrano Hellion.

Con "Rumbo 2030" como punta de lanza, el Tecnológico de Monterrey busca mantenerse como el modelo a seguir en la formación, innovación, investigación y atención a la salud gracias al mejor Centro Médico Académico de Latinoamérica.