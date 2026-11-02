Taxistas respaldan a la 4T en asamblea con Clara Luz en García

Flores destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, fortalecer la organización territorial y combatir la desinformación

Más de mil taxistas y trabajadores del transporte participaron este domingo en una Asamblea Informativa encabezada por Clara Luz Flores en el municipio de García, donde manifestaron su respaldo al movimiento de la Cuarta Transformación y su disposición de llevar el mensaje a distintos sectores de la zona metropolitana.

En el encuentro estuvo presente el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, así como representantes y liderazgos de Morena en Nuevo León, entre ellos Anabel Alcocer, presidenta estatal del partido; Roberto Escamilla, regidor y fundador del movimiento en la entidad, y Yessika de los Santos.

Clara Luz destaca organización territorial y comunicación ciudadana

Durante su intervención, Flores destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, fortalecer la organización territorial y combatir la desinformación, además de atender los principales desafíos que enfrenta Nuevo León.

La también exalcaldesa reconoció la labor de los trabajadores del volante, al señalar que desempeñan una función fundamental en la movilidad diaria de miles de personas y en la actividad económica de García y los municipios metropolitanos.

Transportistas expresan disposición de recorrer colonias

Por su parte, los asistentes expresaron su disposición de participar en actividades de acercamiento con la población y recorrer colonias y comunidades para compartir información sobre el proyecto de la Cuarta Transformación.

La reunión congregó a trabajadores del transporte, simpatizantes y representantes políticos, quienes coincidieron en la importancia de mantener una presencia permanente en territorio y establecer canales de comunicación directa con la ciudadanía.

La Asamblea Informativa concluyó con un llamado a fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria, destacando al sector transportista como un actor relevante en la vida cotidiana y económica de Nuevo León.