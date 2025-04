Taxista regio desmiente a pasajera de falsas acusaciones

Una mujer acusó a un taxista de aplicación de desviarse de su destino y no dejarla bajar junto con su hijo alarmando a la población

El conductor de un taxi por aplicación se defendió de las acusaciones que una presunta pasajera hizo en su contra en redes sociales, en donde el relato no tardó en viralizarse.

Según el relato de la mujer, los hechos se registraron este viernes después de salir de la preparatoria de su hijo y sobre la avenida Venustiano Carranza en la colonia Garza Nieto en Monterrey, abordó el vehículo de alquiler.

"Me dio mala espina con solo verlo, pero para no alarmar a mi hijo me quedé callada", expresó la mujer.

A los tres minutos de haber comenzado el viaje, presuntamente el conductor le indicó que llegaría a un local que tiene en la mencionada colonia, lo cual se le hizo raro a la mujer y le señaló que no podía desviarse debido a que tenía prisa.

La mujer asegura que el conductor le puso seguros a las puertas y a pesar de que presuntamente le pidió que la dejara bajar junto a su hijo, este se negó.

El menor habría bajado una de las ventanillas y comenzó a gritar que los ayudaran, pero ninguna persona los ayudó.

La pasajera dice que después de que ella empezó a gritar también por ayuda y su hijo comenzó a golpear "a lo loco", el conductor los dejó salir.

"Es algo que no se lo deseo a nadie, anexo, foto del conductor y placas para que tengan cuidado", publicó la denunciante.

Como era de esperarse en este tipo de casos, la publicación causó alarma entre los usuarios, que rápidamente dieron amplia difusión a la denuncia en redes sociales.

Tras el revuelo que esto causo, el presunto conductor de la aplicación DiDi salió a defenderse de las acusaciones de la mujer.

El conductor confirmó que sí le dijo a la pasajera que le permitiera pasar a su negocio por una botella de agua, el cual queda a cinco minutos de la casa de la mujer, pero que jamás le haría daño.

Agregó que la mujer comenzó a gritar sin darle oportunidad al taxista de darle una explicación. Sobre los seguros de las puertas, señaló que estos se ponen en automático.

"No la dejé salir de inmediato porque me quedé en shock por su reacción", explicó el taxista.

Advirtió a la mujer de estar cometiendo un delito al publicar su rostro y el número de placas de su vehículo, por lo que hizo un llamado para llegar a un acuerdo y aseguró que interpuso una demanda por difamación.

"Yo no quiero pleitos ni nada, pero usted cometió un grave error", publicó el conductor.

Se desconoce si las partes involucradas llegaron a un acuerdo, pero después de la publicación del taxista, la mujer restringió su cuenta de Facebook.

Este caso se suma al de otras situaciones en donde taxistas por aplicación son falsamente acusadas por mujeres, en la mayoría de los casos existen videos que apoyan para desmentir a las pasajeras, ganándose el rechazo público.

