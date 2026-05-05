Taxista dormita y provoca choque en Apodaca con lesionados

El chofer del taxi de plataforma sufrió fractura de la pierna derecha al quedar atrapado entre el tablero y lo pedales del vehículo

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Una mujer y sus dos hijas que viajaban de pasajeras, resultaron lesionadas, luego de que taxistas dormitó y chocó de frente el automóvil contra un camión urbano en Apodaca.

El accidente ocurrió a las seis de la mañana del lunes sobre los carriles de norte a sur de la carretera a Dulces nombres.

Durante el accidente una mujer y sus dos hijas de seis años de edad fueron atendidas y llevadas a un hospital.

Asimismo el chofer del taxi de plataforma sufrió fractura de la pierna derecha al quedar atrapado entre el tablero y lo pedales del vehículo.

A pesar del fuerte impacto, ninguna de las personas que viajaba en el camión urbano salió lesionado.

Se estableció que el automóvil se desplazaba de sur a norte sobre esa arteria.

Pero al llegar a un parque industrial el conductor del taxi se quedó dormido.

Esto generó que perdiera el control del automóvil y al invadir el carril de circulación chocará de frente contra la unidad de altura 228 económico 3059 Valle de Santa María.

Tras el choque frontal, ambos vehículos quedaron sobre los carriles, cerrando por completo la vialidad.

Socorristas de Protección Civil de Apodaca y del estado, utilizaron la herramienta hidráulica para quitar la puerta del conductor.

Posteriormente a bordo de tres ambulancias, los lesionados fueron trasladados al hospital.