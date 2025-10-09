Taxista choca a motociclista y se fuga en Santa Catarina

Un motociclista que fue testigo de los hechos se detuvo para auxiliar a la víctima, mientras que otro siguió al conductor que se dio a la fuga

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un video compartido en redes sociales exhibió a un taxista cuando choca a un motociclista y se da a la fuga en Santa Catarina.

El video comienza con el vehículo de alquiler sobre la avenida General Ignacio Zaragoza en Santa Catarina, en donde se pueden ver al menos tres motociclistas. Posteriormente, el conductor avanza entre las motos para incorporarse a la avenida Morones Prieto.

Posteriormente, las imágenes muestran al taxi circulando sobre la avenida José Calderón en la colonia Zona Valle Poniente, cuando de pronto el conductor le avienta el vehículo a un motociclista que derrapa en la carpeta asfáltica tras ser golpeado.

Un motociclista que fue testigo de los hechos se detuvo para auxiliar a la víctima, mientras que otro siguió al conductor que se dio a la fuga para reclamarle que se detuviera.

Sin embargo, el taxista, con número de identificación 18712 y placas de circulación 848-MLH, continuó su camino sin detenerse.

Se desconoce el estado de salud del motociclista y si previamente hubo algún altercado vial entre los involucrados.

Los usuarios que reaccionaron al video dividieron sus opiniones, mientras algunos criticaron el actuar del taxista poniendo en riesgo al motociclista, otros señalaron que los motociclistas se atraviesan a los vehículos sin precaución.