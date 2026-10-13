Taxi se impacta contra camión de personal en avenida Pino Suárez

Aparatoso percance vial entre taxi y camión de personal deja tres personas lesionadas durante la mañana de este lunes en el Centro de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un choque entre un taxi y un camión de transporte de personal registrado durante la mañana de este lunes sobre la avenida Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas y una importante movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Pino Suárez y la calle Ruperto Martínez, donde un vehículo de alquiler terminó impactado contra la parte trasera de un camión de personal de la empresa Setepi.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor del taxi, identificado como José, el camión se detuvo de manera repentina, por lo que intentó maniobrar para evitar la colisión; sin embargo, no logró frenar a tiempo y terminó incrustado en la parte posterior de la unidad de transporte.

Tras el reporte, elementos de Monterrey, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas y agentes de Movilidad acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados y realizar las labores correspondientes.

Según el informe preliminar de las autoridades, tres pasajeros del camión de personal resultaron lesionados. Entre ellos se encuentran una mujer de 39 años que sufrió una herida en la frente, una joven de 24 años con dolor cervical y contusión en una pierna, así como un hombre de 31 años que presentó molestias cervicales y una lesión superficial en una extremidad inferior. Además, una persona que viajaba en el taxi también resultó lesionada.

Los afectados fueron valorados en el lugar por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, mientras que el conductor del taxi rechazó recibir atención médica.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en uno de los principales ejes viales del primer cuadro de la ciudad, mientras las autoridades realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas y determinar las responsabilidades correspondientes.