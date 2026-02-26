Taxi es incendiado y hombre resulta gravemente herido tras robo

El taxi presuntamente robado fue localizado en llamas al interior de una brecha, a un costado de la avenida Eberto Castillo, cerca de la colonia Los Viñedos.

Un hombre de aproximadamente 55 años fue localizado gravemente herido tras presuntamente ser despojado de su taxi en el municipio de Santa Catarina.

Localizan a víctima en zona industrial

La víctima fue encontrada tirada en la vía pública, detrás de un árbol, en una zona industrial ubicada en el cruce de las calles Norteamérica y Asia.

Paramédicos que acudieron al sitio le detectaron múltiples heridas de arma blanca en el cráneo, tórax y abdomen, además de presentar signos vitales inestables. Tras brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo en conjunto con personal de la Cruz Roja, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Nuevo León para su atención médica.

Localizan taxi incendiado

Una hora después, el taxi presuntamente robado fue localizado en llamas al interior de una brecha, a un costado de la avenida Eberto Castillo, cerca de la colonia Los Viñedos.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal, Grupo Jaguares, Bomberos y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Mantienen operativo para ubicar responsables

Las autoridades mantuvieron un operativo activo en la zona para dar con los responsables del robo y ataque, quienes hasta el momento no han podido ser identificados.