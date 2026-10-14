Tatiana, Waldo y Mijes rechazan designación de Clara Luz

Se reunieron por primera vez de manera conjunta para rechazar que Clara Luz Flores sea la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León

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La campaña interna para exigir que Clara Luz Flores no sea la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, y que fue impulsada inicialmente por Tatiana Clouthier, sumó ahora a Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz.

Al aparecer juntos públicamente por primera vez desde que se designó a la exalcaldesa de Escobedo como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, los morenistas no solo la acusaron de poco idónea, sino también de carente de ética.

Y es que señalaron que Clara Luz Flores incorporó en su equipo de trabajo a la priísta Karina Barrón, quien estuvo en prisión preventiva por fabricar un montaje para acusar de violación a Waldo Fernández durante los comicios de 2024.

"No estamos contentos y no aceptamos de ninguna manera que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral porque esto daña enormemente al movimiento y daña al Partido. "Ha iniciado un desplome porque no levanta y no tiene el perfil, ha sido una persona que ha mentido una y otra vez", dijo Clouthier.

Por su parte, Fernández pidió a Clara Luz que explique públicamente la presunta incorporación de Barrón.

"Esto es algo que me molesta mucho, afecta profundamente a mi familia, mis hijos fueron víctimas de este proceso. "La política se hizo para que participen las personas de bien, no para ser víctima de un chantaje, un montaje, una extorsión; entonces, públicamente, lo que pido es que clarifique si está (Karina Barrón) en su equipo de trabajo", llamó.

Los inconformes se reunieron este martes en un restaurante en Monterrey (Judith Díaz, de forma virtual, por problemas de salud), y al terminar anunciaron en bloque su intención de explorar otras alternativas si la dirigencia de Morena opta por dar la candidatura a Flores.

"Estamos preocupados por el sentimiento de derrota que hay en Nuevo León, el sentimiento de que se entregó el estado a otros partidos políticos, y que se está perdiendo la gran oportunidad que tenemos de traer la transformación. "Estamos todavía en un proceso de definición de cuál va a ser la ruta que vamos a seguir. Nosotros apoyamos completamente a la presidenta de la República, estamos convencidos del proyecto de nación, y hay muchas trincheras desde donde trabajar para apoyarlo dentro de la Cuarta Transformación", dijo Andrés Mijes.

En ese sentido, Clouthier recordó a la dirigencia nacional morenista que, aunque un perfil haya sido elegido como coordinador de comités, no siempre se ha traducido en una candidatura.

"Ahorita lo que estamos diciendo es: ella no. Hay un camino que se vuelve fundamental: la coordinadora no necesariamente puede terminar en la boleta y estamos agotando los tiempos para poder tomar determinaciones de otra índole", sentenció Clouthier.

Los cuatro, que contendieron contra Clara Luz Flores por el cargo que hoy ostenta, cuestionaron la interpretación de la encuesta que determinó al coordinador, sin embargo rechazaron escalar su llamado hasta el oído del Gobierno Federal y, en particular, de la mandataria Claudia Sheinbaum.