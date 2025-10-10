Tapan paso de agua con casas en fraccionamiento Catujanes

Afirman expertos que Trazzo, desarrollador del fraccionamiento, no instaló pluviales, usó calles como desagüe y en el camino del agua construyó viviendas

A pesar de que representaba un gran riesgo, los desarrolladores del Fraccionamiento Catujanes —que es la empresa Trazzo— construyeron casas sobre los escurrimientos de agua, lo cual, 16 años después, derivó en una tragedia.

Además de las fallas en pluviales, otro “gran detonador” del hecho es que se edificaron viviendas en lo que se conoce como “servidumbre de paso pluvial”, tanto en Catujanes como Bosques del Vergel.

Esto lo confirmaron fuentes cercanas a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Monterrey, quienes indicaron que si no se hubiera obstruido esa área que debería estar libre, el pasado 25 de septiembre no se hubieran registrado inundaciones ni el colapso de la barda que días después derivó en la muerte de un menor.

“Los pluviales, tanto en presente, pasado, futuro, no se pueden tapar; si ahí estaba marcado un pluvial, no pueden construir, nadie puede construir; se debió haber sabido desde un inicio que ahí iba un pluvial y no debía haber permitido una vivienda ahí, ni vendido un terreno ahí”, dijo la fuente.

Otra falla, según expertos, es que a Trazzo Urbano Internacional, de la empresa Internacional de Inversiones (IDEI), se le permitió que las calles junto a la cañada sirvieran como canales superficiales pluviales, y solo se construyeron ductos subterráneos en las dos últimas vialidades del fraccionamiento.

Esto último está consignado en la Aprobación de Proyecto Ejecutivo PE/2228/2009, de la que INFO7 tiene una copia.

El fraccionamiento fue autorizado en el 2009, unos días antes de que dejara el cargo el exalcalde, Adalberto Madero Quiroga.

La fuente que pidió no publicar su nombre sostiene que, aunque es común permitir que las calles sean una especie de pluviales “superficiales”, en este caso se debió hacer un estudio más profundo para determinar si eran suficientes.

El documento confirmó que la autorización del proyecto ejecutivo realizado por la empresa Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es Gustavo Adolfo Backhoff Pliego, no contempló los pluviales adecuados.

“En base a los resultados obtenidos dentro del estudio presentado, se menciona que las calles internas presentan capacidad hidráulica de conducción conforme a los gastos internos generados por la propia urbanización, los cuales deberán ser encauzados hacia la avenida Camino a las Caleras y posteriormente hacia la Avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago”, se lee en el documento.

