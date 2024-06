Tanques están llenos, abasto se normaliza, asegura Samuel

El gobernador Samuel García informó que los tanques de Agua y Drenaje en la metrópoli ya están suministrando 16 mil litros de agua por segundo a la población, lo que equivale al promedio de líquido que se consume en verano.

En la rueda de prensa Nuevo León Informa y acompañado del director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, el mandatario estatal dijo que las presas están en su máximo permitido.



“Una semana después de que llegó Alberto, a siete días post Alberto, El Cuchillo lleno, La Boca llena, Cerro Prieto dos terceras partes y la presa Libertad está en su máximo conforme a la cortina. Desde ayer se están suministrando 16 mil litros por segundo, la ciudad de Monterrey consume habitualmente entre 15 mil y y 16 mil, estamos por encima de ese número: 16,230 litros por segundo”, explicó.



“Toda la madrugada se trabajó en llenar todos los tanques de la ciudad de Monterrey, sigue estando la turbiedad por encima de la norma, pero apelando a la conciencia y a que la ciudad es racional y nos exigía el agua, la empezamos a suministrar bajo la advertencia de que no se debe de tomar porque no cumple los estándares de ley, la estamos suministrando porque ya nos queremos reactivar", afirmó.



Aseguró que el suministro de agua sólo está pendiente en Santa Catarina y una parte de García, por problemas con sus tuberías y se está trabajando para repararlas, así que el agua ahí estaría llegando hasta el jueves.



Y si en alguna parte de la ciudad no hay agua todavía y el tanque se reporta lleno, entonces es por tema de infraestructura muy focalizado y se debe llamar a la cuadrilla de Agua y Drenaje.



Reiteró el llamado a la ciudadanía a no beber el agua potable porque sigue sucia, y esperar a que se dé la señal para volver a consumirla.



En tanto, Barragán informó que siguen trabajando para reparar las tuberías en Santa Catarina.

Ante ello, pidió paciencia a la ciudadanía.

Hay dos fenómenos naturales que ya están en formación y se están monitoreando para conocer su desplazamiento y saber si llegarán o no a la ciudad.



Se pronostican algunas lluvias para este fin de semana.

