Tamaulipas quiere su agua… y todo pinta a que la tendrá

A pesar de que Nuevo León se encuentra inmerso en una crisis hídrica, Tamaulipas advirtió que este año también hará valer “su derecho” de que se le envíe agua de la presa El Cuchillo, ubicada en China, Nuevo León.

De concretarse dicho envío, tomando en cuenta las condiciones actuales, Nuevo León tendría que enviar 164 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua que equivalen al 30% de lo que tiene la presa, que son 479 millones de metros cúbicos.

Ese trasvase, además, equivaldría a poco más de cuatro meses de consumo de agua de todo el estado de Nuevo León.

Y es que actualmente, los números juegan a favor de Tamaulipas para que se efectúe el trasvase, por lo que el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga, dijo que el tema “no tiene vuelta de hoja”.

“Por supuesto (que sí habrá trasvase), si se dan las condiciones que están establecidas en el acuerdo, pues tiene que hacerse, no es de querer o no querer”, puntualizó el funcionario en entrevista.

El convenio de aguas entre ambos estados firmado en 1996 indica que si para el 1 de noviembre de cada año la presa El Cuchillo, a la cual le caben 1,123 millones de metros cúbicos (Mm³), tiene más de 315 Mm³ y la Marte R. Gómez, cuya capacidad es de 781 Mm³, tiene menos de 700 Mm³, entonces Nuevo León deberá enviar el agua excedente de los 315 Mm³.

De hacerse en las actuales condiciones, la entidad enviará 164 millones de metros cúbicos (Mm³), pues el embalse tiene un llenado de 479 Millones de metros cúbicos (Mm³), y la Marte R. Gómez, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, se encuentra en 350 Mm³.

El año pasado, Nuevo León consumió 470 Mm³ de agua, por lo que el consumo promedio mensual fue de 39 Mm³. Esto significa que los 164 Mm³ que se enviarían equivaldrían a más cuatro meses de consumo de los nuevoleoneses, que serían 156 Mm³ de agua.

Y el 25 de noviembre de 2022, después de meses de jaloneos, la Conagua autorizó el trasvase a Tamaulipas, pero por una cantidad menor.

De 386 Mm³ que en ese momento se debieron enviar, la cantidad fue de 200 Mm³, es decir, la mitad de lo que establece el acuerdo de 1996.

El responsable del tema hídrico del estado de Tamaulipas remarcó que el trasvase no es un tema de “querer o no”, sino que es de común acuerdo entre ambas entidades.

“ No es que haya posibilidad, es que eso está acordado, eso no tiene vuelta de hoja, eso está acordado. Si no completamos con el agua para riego de la presa Marte R. Gómez, y El Cuchillo subiera su nivel a un punto que hiciera factible el trasvase, de acuerdo a lo que tenemos escrito y firmado, se tendrá que dar el trasvase de agua.

“Toda la historia desde que se firmó (el acuerdo) en 1996, y todos los años ha habido trasvases, no ha habido un año que no haya trasvase, entonces, pues no es para especular, no es un tema para ver qué vamos a hacer, sino hacer lo que está ya acordado”, aseguró el funcionario del estado de Tamaulipas.

Con información de elhorizonte.mx