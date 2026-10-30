Tamaulipas plantea frenar trasvase; pide a NL que le guarde agua

Ante la proximidad de la fecha, la Conagua dijo ayer que todavía está analizando la situación para dar una postura final

En la “raya” para definir si este año se tendrá que enviar agua de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, a la Marte. R. Gómez, de Tamaulipas, todo indica que no habrá trasvase, pues por lo menos el vecino estado ya definió que no se lo solicitará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Esto porque, según le dijo a Info 7 el Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, tienen agua suficiente para el Distrito de Riego 026, que es para lo que se usa este líquido, y por motivos técnicos, ya que necesitan tener espacio en caso de que llueva más y El Cuchillo tenga que realizar desfogues.

“Yo sí recomendaría que en nuestra agua del trasvaso, nuestra agua de Tamaulipas, en este momento, es preferible que nos la guarden en El Cuchillo”, indicó.

Ante la proximidad de la fecha, la Conagua dijo ayer que todavía está analizando la situación para dar una postura final y Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) indicó que es un tema que no les toca a ellos, sino a la dependencia federal.

Como quiera, el 21 de septiembre, el delegado de esa dependencia, Luis Carlos Alatorre Cejudo, indicó que pesaría más el consumo humano de la urbe regia que la demanda de los regantes del Tamaulipas en caso de que empezaran a presionar por envío de agua.

Al no enviar agua este año, Nuevo León se estaría “ahorrando” 123 millones de metros cúbicos (m³) de agua que equivalen a un poco más de tres presas la Boca.

Quiroga afirmó que Tamaulipas siempre pugnará porque Conagua cumpla al pie de la letra el tratado de aguas, pero que este año, no habrá solicitud para que eso suceda.

“Hoy tenemos un año bueno, no extraordinario porque nuestras presas no están llenas, pero sí tienen un volumen suficiente para sortear el año hidráulico 2026, que empieza el primero de noviembre y termina el último de octubre del año que entra, y tenemos almacenamiento para que no sufra Monterrey y su zona metropolitana de falta de agua, y que nuestros usuarios del Distrito de Riego 026 tampoco sufran por falta de agua para su plan de riegos; entonces tenemos un año bueno si cuidamos el agua de la cuenca del San Juan. “Yo no voy a ser el que va a determinar, estoy dando una opinión técnica hidráulica, no soy la autoridad en la materia”, indicó.

Y es que, de acuerdo al Tratado de Aguas entre Nuevo León, Tamaulipas y la federación de 1996, la presa El Cuchillo tiene que estar por encima de 516 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua y la Marte R. Gómez por debajo de los 700 Mm³.

En la actualidad, El Cuchillo almacena 707.3 Mm³ y Marte R. Gómez 577.6 Mm³, esto quiere decir que la primera está 191.3 Mm³ de agua arriba de lo que marca el convenio, y la segunda 123 Mm³.

Los 123 m³ que se tendrían que enviar para completarle a Tamaulipas los 123 Mm³ equivalen a tres presas La Boca, ubicada en Santiago, que para esta temporada tiene capacidad de 39.1 m³ de agua.

“Ya el otro año será otro otro boleto, cada año es diferente de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones y por lo tanto del comportamiento de nuestras presas, El Cuchillo y Marte R. Gómez”, indicó.

LA HEMOS LIBRADO DESDE 2022

La última vez que Nuevo León envió agua a Tamaulipas como parte del acuerdo de 1996 fue en 2022.

En ese entonces, Nuevo León debía enviar 350 m³ de agua, pero tras negociaciones entre Conagua, los dos estados y la Secretaría de Gobernación, solo se enviaron 200 m³. El trasvase inició el 27 de noviembre y terminó el 8 de diciembre de ese año.

La cantidad fue menor a la prevista originalmente por el convenio de 1996 debido a las condiciones de almacenamiento de El Cuchillo y a la situación hídrica de Nuevo León.

Conagua señaló que el volumen permitiría atender el plan de riego del Distrito 026 sin comprometer el abasto de la Zona Metropolitana de Monterrey.

LO QUE NO SE ENVIARÍA

Nuevo León se ahorrará “un caudal” de agua si no se concreta el trasvase a Tamaulipas correspondiente al 2026. Estas son las condiciones actuales, lo que se enviaría y a lo que equivale, según un análisis de INFO 7.

Para que se dé el transvase, las presas deben estar:

El Cuchillo: por encima de los 516 Mm³.

Marte R. Gómez: por debajo de los 700 Mm³.

Niveles actuales de ambas presas

El Cuchillo: 707.3 Mm ³

Marte R. Gómez: 577.6 Mm

Cantidad de agua que se ahorrarían si no hay trasvase: 123 Mm³

- Equivalentes a 3.1 presas La Boca