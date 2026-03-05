Tamaulipas no aclara búsqueda de menores desaparecidos en NL

El fiscal del estado, Javier Flores, informó que se tenía el dato de que los menores desaparecidos podrían estar en el municipio de Nuevo Laredo

A más de una semana de la desaparición de tres adolescentes en Nuevo León, aún no se ha recibido colaboración oficial de la Fiscalía del estado de Tamaulipas, donde se sospecha que podrían encontrarse los menores.

“Se llevaron acabo las colaboraciones correspondientes pero hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades de Tamaulipas”, dijo Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Nuevo León.

El pasado viernes, el fiscal del estado, Javier Flores, informó que se tenía el dato de que los menores desaparecidos podrían estar en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo, ya ha transcurrido más de una semana desde el reporte y las autoridades del estado vecino al parecer no muestran colaboración.

Los adolescentes desaparecidos son Héctor Gael Loya Juárez, de 14 años; Abraham Alexander Hernández Garza, también de 14; y Rodrigo Macías Molin, de 15. Todos son compañeros de secundaria y salieron juntos el 24 de febrero. Desde entonces, sus familias viven entre la angustia y la incertidumbre.

Hasta el momento, únicamente Rodrigo Macías Molina ha sido localizado, mientras que los padres de Gael y Abraham continúan en la búsqueda y a la espera de información oficial.

El vicefiscal precisó que el caso de estos tres menores se suma al de otros dos adolescentes desaparecidos en fechas similares. En las mismas fechas y en circunstancias similares fueron desaparecidos cinco menores, de los cuales tres ya fueron localizados y dos aun en espera, dijo el vicefiscal.

En cuanto a cómo fueron localizados, únicamente se ha confirmado que Rodrigo fue encontrado en el municipio de China, Nuevo León.

El lunes pasado, el padre de Héctor Gael, Héctor Loya Hernández, aseguró que su hijo no se ha comunicado con él ni con su madre, Patricia Juárez, desde el día de su desaparición, a diferencia de Abraham, quien presuntamente sí ha tenido contacto con su familia.

Al ser cuestionado sobre esto, el vicefiscal indicó: “esa parte no y tampoco no nos ha informado los familiares”.

La falta de respuesta por parte de la Fiscalía de Tamaulipas mantiene en alerta a las familias y autoridades de Nuevo León, mientras la búsqueda de los menores continúa sin avances concretos.