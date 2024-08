Tacha Noroña de clasistas al Colegio de Abogados NL

Por oponerse a la reforma del Poder Judicial, el actual diputado federal Gerardo Fernández Noroña tachó de clasistas al Colegiado de Abogados de Nuevo León, ya que consideró que están demeritando la opinión del pueblo.

Desde que inició la primera vuelta de la reforma al Poder Judicial, los Colegios de Abogados de diferentes estados externaron su preocupación ya que aseguran que con estas modificaciones se elegirán personas sin conocimiento en la materia y se puede llegar a perder la autonomía de dicho poder.

Noroña puntualizó que el pueblo mexicano ya externó que ellos mismos quieren elegir a los representantes del Poder Judicial.

“El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de gobierno y yo les pregunto si están en contra de esto y siempre dicen que no, entonces por qué le regatean al pueblo que elija al soberano, a las personas juzgadoras.

“No se dan cuenta de su clasismo, de su racismo, de su arrogancia al decir que el pueblo no elija, es como cuando les decían a las mujeres que no podían votar, todavía hasta 1953 que porque no tenían el criterio, no estaban preparadas, así están regateándole al pueblo”, indicó Noroña.

Así mismo, el funcionario indicó que si los Colegios de Abogados no están de acuerdo con la reforma, los invitó a no participar una vez que se haga.

“Si no están de acuerdo pues que no participen, que no se meta ninguno, si no quieren participar que no participen, no pasa nada, abogados hay muchísimos que estudiaron derecho y quieren ser parte.

“Lo único que queremos es justicia y el actual Poder Judicial federal y local no otorgan justicia, vende sus sentencias, tuerce sus decisiones y llegaron al colmo de tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas”, agregó.

Fernández Noroña se encuentra en Nuevo León para reunirse con simpatizantes y políticos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, coalición que representó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Comentarios