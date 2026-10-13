Sustraen cinco vehículos de lote de autos en Monterrey

Las autoridades ya investigan el robo con el objetivo de establecer la identidad de los involucrados y dar con el paradero de las unidades

Cinco vehículos que se encontraban a la venta fueron robados de un lote de autos por un grupo de delincuentes que irrumpió en el negocio Autos San Bernabé, al poniente de Monterrey.

El atraco ocurrió el domingo, en el establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Pedro Infante y la calle Ciudad de Teruel, en la colonia Mirador de las Mitras.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de negocios cercanos, los responsables arribaron en dos vehículos, entre ellos una camioneta pick-up oscura.

Posteriormente, descendieron y rompieron los cristales de la oficina para ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los delincuentes se apoderaron de cinco automóviles que estaban en exhibición para su venta, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las marcas ni los modelos de las unidades sustraídas.

Antes de escapar, los responsables también causaron daños en parte del equipo de videovigilancia del establecimiento, presuntamente para dificultar su identificación.

Las autoridades ya investigan el robo con el objetivo de establecer la identidad de los involucrados y dar con el paradero de los vehículos.