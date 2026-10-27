Suspenderán servicio eléctrico en calles de San Pedro este martes

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo en un horario diurno, comprendido de las 9:30 horas a las 15:30 horas

Un corte programado de energía eléctrica afectará este martes 27 de octubre a diversas calles de la colonia Colonial de la Sierra, debido a labores de mantenimiento y poda preventiva en la infraestructura de la zona, informó el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo en un horario diurno, comprendido de las 9:30 horas a las 15:30 horas.

Los trabajos de mantenimiento impactarán directamente a los residentes ubicados en Av. Colonial de la Sierra, Privada Olmos, Olmos, Olivos, Cedros, Pinos, Saucos, Manzanares, Cerezos, Sauces, Sierra Chica, Palmas y Mezquitales

La interrupción temporal, indicaron, responde a la ejecución de trabajos de poda preventiva y correctiva sobre la infraestructura eléctrica local.

Estas acciones tienen como objetivo principal despejar las líneas de conducción, reducir riesgos de apagones imprevistos y garantizar la estabilidad del servicio a mediano plazo.

Las autoridades municipales, recomiendan a los vecinos de los sectores mencionados tomar precauciones, mantener desconectados los aparatos electrónicos sensibles durante el periodo de los trabajos y planificar sus actividades cotidianas con anticipación.