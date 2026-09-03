Suspenderán servicio de agua en más de 50 colonias de Apodaca

Trabajos de mantenimiento preventivo en una tubería por parte de Agua y Drenaje afectará suministro de agua en colonias del municipio de Apodaca este miércoles

Agua y Drenaje de Monterrey informó que a partir de las 16:00 horas de este miércoles 2 de septiembre se presentarán afectaciones en el suministro de agua potable en más de 50 colonias del municipio de Apodaca, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en una tubería de 24 pulgadas ubicada en los límites con Escobedo.

De acuerdo con el organismo, las labores forman parte de las acciones para mejorar el funcionamiento de la red de distribución y tendrán una duración aproximada de 12 horas, por lo que será necesario suspender temporalmente el servicio en diversos sectores del municipio.

Agua y Drenaje detalló que los trabajos están programados para concluir alrededor de las 04:00 horas del jueves 3 de septiembre, momento en el que iniciará el restablecimiento gradual del suministro en las zonas afectadas.

La paraestatal recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

Entre las colonias que podrían registrar baja presión o falta de agua se encuentran Amberes Residencial, Arboledas de Santa Rosa, Bosques de Santa Rosa, Cosmópolis, Jardines de Santa Rosa, Paseo de Apodaca, Portal de Santa Rosa, Prados de Santa Rosa, Rinconada de Santa Rosa, Santa Elena, Valle de San Andrés y Villas de Santa Rosa, además de otros sectores ubicados en el norte del municipio.

La dependencia lamentó las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar y agradeció la comprensión de la ciudadanía, al reiterar que las maniobras permitirán fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio para los usuarios de la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de Agua y Drenaje de Monterrey para conocer cualquier actualización relacionada con el desarrollo de los trabajos y la recuperación del suministro