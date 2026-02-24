Suspenden salidas de autobuses en Monterrey hacia varios destinos

Diversas corridas de autobuses fueron suspendidas de manera preventiva en la central de autobuses tras la violencia registrada en carreteras

Luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco, y ante la ola de violencia registrada en las principales carreteras del país, diversas corridas de autobuses fueron suspendidas de manera preventiva en la Central de Autobuses de Monterrey.

De acuerdo con personal y vendedores de las líneas de transporte, varios destinos se encuentran temporalmente bloqueados, entre ellos Culiacán, Durango, Mazatlán, Pachuca, Tulancingo, Guadalajara, Chihuahua y Zapopan.

La suspensión responde a una medida preventiva con el objetivo de evitar contratiempos o situaciones de riesgo para los pasajeros, principalmente en las regiones centro y norte del país, donde se han reportado bloqueos y hechos violentos tras los acontecimientos recientes.

Los trabajadores de las líneas de autobuses informaron que a los usuarios que ya habían adquirido su boleto se les está otorgando un plazo de hasta seis meses para reprogramar su viaje, debido a que por el momento no es posible trasladarse por vía terrestre hacia estos destinos hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, decenas de viajeros permanecen a la expectativa en la central camionera con la esperanza de que las corridas se reactiven en las próximas horas; sin embargo, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de las empresas transportistas que operan en el centro de Monterrey.