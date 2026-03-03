Suspenden Parque Industrial Mitras tras denuncias de emisiones

Hasta el momento, es la Procuraduría Ambiental quien está desahogando la investigación para aplicar las multas y sanciones correspondientes.

Luego de más de un año de las primeras denuncias, la División Ambiental suspendió el Parque Industrial Mitras en el municipio de García, por no contar con los permisos ambientales correspondientes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la división hizo una inspección el parque industrial, en donde se revisaron un total de 37 empresas, de las cuales 23 son de índole federal y 14 del estatal, de las cuales se informó que se suspendieron algunos, sin especificar cuántos.

“Tras diversas denuncias ciudadanas por olores en el municipio de García, la Nueva División Ambiental realizó una inspección en el Parque Industrial Mitras donde llevó a cabo la suspensión de diversos establecimientos, por no contar con los permisos ambientales correspondientes.



“Desde junio de 2025, el organismo a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, bajo la coordinación del Secretario Raúl Lozano Caballero, ha hecho múltiples recorridos en el lugar con el fin de identificar fuentes de emisión que afectan la calidad del aire, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones necesarias”, se lee en el comunicado que envió la Secretaría.

Las empresas que fueron revisadas eran de elaboración de productos químicos, procesamiento y reciclaje de residuos peligrosos, cartoneras, fabricación de productos plásticos, fundición de aluminio, plomo y bronce, así como producción de insumos petroquímicos, entre otros, sin embargo, no se especificó cuáles fueron suspendidas.

“En el sitio, se detectaron varios establecimientos cuyas descargas no se encuentran reguladas por la Secretaría de Medio Ambiente, las cuales podrían estar contribuyendo a la problemática ambiental, por lo que serán objeto de visitas de inspección en fechas próximas.



“Adicionalmente, se identificaron daños en la infraestructura del sistema de drenaje y alcantarillado. Ante ello, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey levantó los reportes correspondientes para su atención y reparación”, se agregó.

Hasta el momento, es la Procuraduría Ambiental quien está desahogando la investigación para aplicar las multas y sanciones correspondientes.

Este parque fue el que INFO 7 denunció este lunes, luego de que en entrevista vecinos aseguraran que despide olores químicos, lo cual ha causado dolores de cabeza, náuseas y hasta sangrados de nariz en los vecinos aledaños a la zona.