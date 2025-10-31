Suspenden operaciones en predio por maltrato a gato en Apodaca

Autoridades acudieron hasta el sitio para clausurarlo debido a que se ejercieron diversas acciones en contra la integridad de un gato

Luego de que INFO7 presentó un video enviado por televidentes en el que empleados de una bodega de tráileres cometen maltrato y crueldad contra un gato y presuntamente lo matan, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León suspendió al negocio ubicado en Apodaca.

A través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, se realizó una visita de inspección en el taller de unidades de transporte de carga ubicado sobre la Carretera Mezquital-Santa Rosa.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal reportó que, como resultado de las investigaciones y los interrogatorios al personal, suspendió a la empresa en estricto apego a la ley.

La autoridad explicó que el procedimiento se aplicó como medida cautelar.

El negocio se ubica en el número 1259 de esa arteria y, según los empleados, su razón social es "Transportes Elizondo".

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, informó que ya se presentó una denuncia penal en contra de quien resulte responsable y se dio vista al Ministerio Público.

En un mensaje en sus redes sociales, el funcionario advirtió que hay cero tolerancia a los delitos, entre ellos los que se cometan contra los animales, y se aplicará castigo conforme a la ley para que el hecho no quede impune.



"La Procuraduría de Medio Ambiente presentó la querella correspondiente, para que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos", detalló.

Lozano Caballero recordó que el maltrato y/o crueldad animal es un delito.

"Actuaremos con toda firmeza y aplicaremos la ley contra quienes maltraten a cualquier ser vivo. Nuestro compromiso con la protección animal es prioridad”, sentenció.

"Esta acción se enmarca en la firme política de cero tolerancia a la crueldad animal impulsada por el gobierno de Nuevo León, reforzada con los decretos firmados recientemente por nuestro gobernador Samuel García", dijo.

"(Los decretos) fortalecen el Código Penal estatal para establecer penas de hasta 9 años de prisión en casos de reincidencia, incrementando las sanciones cuando los actos sean grabados o difundidos", explicó.



Reiteró el compromiso de aplicar la ley con toda severidad.

Y pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier caso de crueldad para poder proceder de manera inmediata.