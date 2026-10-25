Suspenden megafiesta de Halloween en Escobedo

Elementos de la Policía de Escobedo suspendieron una fiesta en Misión de Anáhuac por complicaciones viales y aglomeración de asistentes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una celebración de Halloween que reunió a cerca de 300 jóvenes terminó con la intervención de la Policía de Escobedo, luego de que la concentración de asistentes y vehículos provocara complicaciones en los accesos al fraccionamiento privado Misión de Anáhuac.

La reunión se llevaba a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Balzac, donde se congregaron decenas de personas, entre ellas presuntos menores de edad. Sin embargo, la llegada de los invitados comenzó a generar problemas para la circulación en la avenida República Mexicana, así como dificultades para los habitantes que intentaban ingresar a la privada.

Los elementos de la Policía de Escobedo arribaron alrededor de las 8:20 de la noche y dialogaron con el propietario del inmueble para solicitar la suspensión del evento. Tras la intervención de los uniformados, la celebración fue cancelada y los asistentes comenzaron a retirarse del lugar.

De acuerdo con la información difundida, aunque las autoridades calcularon la presencia de aproximadamente 300 jóvenes, algunos vecinos señalaron que se habrían distribuido alrededor de 800 accesos para ingresar al fraccionamiento, lo que habría contribuido a la movilización de personas y automóviles en el sector.

Como parte de las acciones, el municipio implementó el Operativo Seguridad y Orden, con la participación de policías y elementos de Tránsito para atender la situación y mantener el orden en la zona.

Finalmente, se informó que no hubo personas detenidas por estos hechos.