Suspenden funeraria por descargas ilegales al drenaje

En un operativo conjunto entre la División Ambiental, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y personal de Agua y Drenaje, las autoridades estatales clausuraron un establecimiento que operaba presuntamente como funeraria en el centro de Monterrey, tras detectarse graves irregularidades en el manejo de residuos y descargas.

La inspección técnica reveló que el local carecía de las autorizaciones necesarias para operar. Lo más alarmante, según el reporte oficial, fue el hallazgo de descargas de proceso y sanitarias irregulares, las cuales se vertían directamente al sistema de drenaje sin ningún tipo de regulación, representando un foco de riesgo sanitario y ambiental.

Autoridades ambientales intervienen establecimiento en Monterrey

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, fue enfático al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia permanente para garantizar la salud pública.

“En Nuevo León estamos actuando con firmeza frente a cualquier actividad que represente un riesgo para el medio ambiente o para la salud de la ciudadanía”, sentenció el funcionario estatal. “A través de la Nueva División Ambiental estamos fortaleciendo los operativos de inspección y vigilancia para asegurar que todos los establecimientos cumplan con la normatividad. No vamos a permitir descargas irregulares ni manejo inadecuado de residuos; la protección de nuestro entorno es una prioridad y seguiremos trabajando de manera permanente para garantizarla”, agregó.

Medidas de seguridad y clausura

Ante la evidencia del manejo inadecuado de residuos y la falta de permisos, las autoridades determinaron la suspensión total de actividades.

Además, se impuso una prohibición estricta para el uso de la red de drenaje en el sitio.

Dichas medidas permanecerán vigentes hasta que el establecimiento logre regularizar su situación jurídica y técnica ante la Secretaría de Medio Ambiente.

La División Ambiental advirtió que estos operativos continuarán de manera aleatoria. El objetivo es detectar y sancionar prácticas que comprometan el equilibrio ecológico y la calidad de vida.