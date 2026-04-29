Suspenden empresa por emisión de contaminantes en García

Como resultado de las inspecciones, se determinó imponer de manera precautoria la suspensión de actividades por irregularidades en sistemas de manejo

Ante las denuncias recibidas por olores químicos por habitantes del municipio de García, la Nueva División Ambiental suspendió este martes una empresa química ubicada en el Parque Industrial Mitras.

Este operativo de inspección encabezado por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, inició durante la noche y se extendió hasta la madrugada de este martes para identificar y sancionar a las empresas responsables de emisiones contaminantes.

“Nos encontramos la División Ambiental, la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, en el interior del Parque Industrial Mitras, atendiendo las denuncias que nos han hecho llegar acerca de los olores. No nos vamos a retirar hasta concluir estos procedimientos”, declaró Lozano Caballero.

Como resultado de las inspecciones, se determinó imponer de manera precautoria la suspensión de actividades de una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos, al detectarse irregularidades en sus sistemas de manejo de emisiones y olores.

Por ello, se turnó el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que efectúen las acciones correspondientes para mantener un ambiente sano para los residentes.

Entre las colonias afectadas se encuentran Dominio Cumbres, Paraje San José, Mitras Bicentenario, Mitras Poniente, Cumbres La Rioja y San Martín.