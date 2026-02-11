 Suspenden cobro de autopista al aeropuerto, pero aumenta tarifa

El cobro de la autopista hacia el aeropuerto se suspendió, sin embargo, se aumentó el cobro de todas las demás casetas de la Autopista Monterrey – Cadereyta.

Después de exigencias por parte de los ciudadanos y diputados locales, sobre suspender el cobro, debido a que muchos automovilistas debían usar esta vía por culpa del tráfico en la avenida Miguel Alemán, por fin se logró, pero solamente para vehículos ligeros, sin embargo, en todas las demás se aumentaron entre $2 y $6 pesos.

La información fue dada a conocer por la Red Estatal de Autopistas (REA) y el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo haber autorizado a este ente para dejar libre para autos ligeros la autopista al aeropuerto.

“Autoricé a la Red Estatal de Autopistas volver a abrir carriles, va a ser gratuito a quienes utilicen el tramo de la autopista de la REA”, dijo el Gobernador en un video

Sin embargo, las otras casetas se hizo el aumento de casi el 5% en cada uno de los tipos de vehículos que usen estas autopistas para trasladarse.

En la Caseta Guadalupe el aumento fue de $84 a $88 pesos; en motocicleta, de $44 a $46; para los autobuses de $162 pesos a $169; y para los camiones de carga de $162 a $169 pesos.

En la caseta Vía rápida Aeropuerto, se suspendió el cobro en vehículo ligero, pero una vez que se reactive el cobro tendrá aumento; en automóvil pasó de $60 a $63 pesos; motocicletas de $35 a $37 pesos; y tanto el autobús como el camión de carga pasarán de $119 a $124 pesos.

La caseta a Cadereyta también tiene aumentos, el automóvil pasó de $83 a $87 pesos; la motocicleta de $43 a $45 pesos y tanto el autobús como el camión de carga pasaron de $159 a $166, pesos.

Por otra parte, las tarifas para tráileres de carga pesada también tienen aumentos y por cada eje excedente de camión pagarán $88 pesos en la de Guadalupe; $64 pesos en la vía rápida Aeropuerto; y $87 pesos en la de Cadereyta.

Diputados en el Congreso del estado señalaron que esto afectará al bolsillo de los ciudadanos y no es justo que, por un lado, se suspenda el cobro y, por otro lado, aumenten las casetas.

“Creo que no es el momento indicado para poder realizar un aumento, yo me manifiesto en contra de ese aumento, no podemos estar ayudando, por un lado, y por el otro lado cobrando y afectando a los ciudadanos de Nuevo León y a todos los que transitan por las autopistas Guadalupe, la del aeropuerto y la de Cadereyta (con el aumento. “Espero que el Consejo reconsidere y modifique ese aumento que se genera ahora en estas autopistas”, dijo la diputada presidenta del Congreso Itzel Castillo.

La diputada Itzel Castillo también señaló que en el caso de la suspensión del cobro en la caseta del aeropuerto, se debe mantener hasta que las obras del metro se terminen, porque los automovilistas la usan como vía alterna a Miguel Alemán por el tráfico que se genera por dichos trabajos, lo cual fue respaldado por la coordinadora de la bancada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes.