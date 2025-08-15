Suspenden clínica donde muere mujer por cirugía estética 

Luego de la muerte de una mujer a causa de una cirugía estética, la Secretaría de Salud llevó a cabo la suspensión de la clínica

Luego de la muerte de una mujer a causa de una cirugía estética, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, llevó a cabo la suspensión de la clínica donde realizaron el procedimiento.

Aunque el establecimiento cuenta con licencia sanitaria; personal de la dependencia estatal acudió a revisar el establecimiento, esto en compañía de la Fiscalía General del Estado y se detectaron algunas anomalías, las cuales fueron reportadas a las autoridades investigadoras.



La Secretaría de Salud exhortó a las personas que desean realizarse algún procedimiento estético a comprobar que el establecimiento cuenta con los permisos necesarios, los cuales deben estar en forma visible, así como los títulos del personal médico que realiza los procedimientos.



Cabe destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, los médicos que realicen cirugías estéticas deben estar acreditados ante el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM). Y resaltar que la maestría en cirugía estética no faculta al personal de salud a realizar procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad.

En el estado se tiene registro de 118 establecimientos dedicados a la cirugía estética y 586 de medicina estética y SPA. De enero a la fecha se han realizado 84 visitas de verificación a estos negocios y se han aplicado 2 suspensiones, 11 medidas de seguridad y 11 sanciones.