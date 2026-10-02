Suspenden clases presenciales por lluvias en NL; serán virtuales

La medida será para las Escuelas Normales, así como para las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación NL

Ante el pronóstico de precipitaciones y siguiendo las recomendaciones emitidas por Protección Civil del Estado, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó que este viernes las clases en el estado se llevarán a cabo de manera virtual para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares.

¿Qué niveles tendrán clases virtuales?

La medida también será para las Escuelas Normales, así como para las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León, informó la dependencia a través de un comunicado.

Las actividades escolares a distancia se desarrollarán mediante las plataformas y herramientas digitales previamente establecidas por el personal docente, adaptándose a la organización interna de cada centro educativo.

Personal educativo podrá acudir a las escuelas

Por su parte, directivos, docentes y personal de apoyo podrán acudir a los inmuebles para evaluar las condiciones de la infraestructura, siempre y cuando las vías de tránsito lo permitan y no se ponga en riesgo su integridad personal.

Piden atender alertas de Protección Civil

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a la población y a la comunidad escolar a mantenerse informadas a través de las vías oficiales y atender las alertas que emita Protección Civil de Nuevo León.