Suspenden clases por víbora en kínder de Montemorelos

Una víbora ratonera fue localizada dentro de un salón en un jardín de niños de Montemorelos, lo que provocó la suspensión de clases por seguridad

Las clases fueron suspendidas en el jardín de niños Bicentenario de la Independencia de México, ubicado en la colonia Hacienda Los Naranjos, en Montemorelos, luego de que se localizara una víbora al interior de uno de los salones.

De acuerdo con el reporte, personal docente detectó al reptil y dio aviso a las autoridades. Elementos de Protección Civil acudieron al plantel para atender la situación y proceder con la captura del animal.

Autoridades señalaron que no es la primera ocasión en que se reporta la presencia de víboras en esta institución educativa, lo que ha generado preocupación entre padres de familia.

En esta ocasión, los maestros lograron contener al animal al colocarlo en una trampa, lo que facilitó la labor de los rescatistas.

Se informó que se trataba de una víbora ratonera, especie no venenosa. Tras ser asegurada, fue trasladada y liberada en su hábitat natural.

Como medida preventiva, los estudiantes fueron retirados del plantel por sus padres y llevados a sus domicilios para evitar cualquier riesgo.