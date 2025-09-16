Suspende IMSS servicio este lunes y martes por festejos patrios

A través de un comunicado, el IMSS señaló que este lunes 15 de septiembre y martes 16 se suspende el servicio en las Unidades de Medicina Familiar

¡Atención! Que no se te pase, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se suspenderán los servicios de consultas regulares con motivo de los festejos patrios.

A través de un comunicado, el IMSS señaló que este lunes 15 de septiembre y martes 16 se suspende el servicio en las Unidades de Medicina Familiar, Oficinas, Guarderías Ordinarias y Madres IMSS.

Las Guarderías de Prestación Indirecta sí laboran el 15, pero no el 16 por ser día inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Mientras que los departamentos de Urgencias y Hospitalización operarán con normalidad.

Será hasta el miércoles 17 de septiembre cuando los servicios se restablezcan a su normalidad.

Cabe señalar que la suspensión en el servicio tomó por sorpresa a algunos derechohabientes que se dieron cita desde muy temprana hora este lunes en algunos hospitales del IMSS.