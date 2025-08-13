Suspende División Ambiental tarimera en Santa Catarina

Autoridades encontraron que la empresa disponía de pedacería de madera sobre suelo natural, cubriendo un área aproximada de 1,000 metros cuadrados

Derivado de los recorridos permanentes que realiza la División Ambiental en la zona metropolitana de Monterrey, se detectó un sitio en el que se acumulaba pedacería de madera sobre suelo natural y a cielo abierto, en Santa Catarina.

Ante este hecho, se procedió a ejecutar una visita de inspección, constatando que se trataba de un negocio dedicado al desarmado y reparación de tarimas de madera.

Durante la visita, las autoridades advirtieron una serie de incumplimientos a la Ley Ambiental del Estado, y dentro de las principales irregularidades encontradas fue que la empresa disponía de pedacería de madera sobre suelo natural, cubriendo un área aproximada de 1,000 metros cuadrados.

“Esta acumulación desordenada no solo representa una contaminación ostensible al suelo, sino que también se consideró un alto riesgo de incendio debido a la composición del material y su exposición al aire libre”, comentó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

Adicionalmente, se constató que la empresa operaba en total ilegalidad, al no contar con una serie de permisos y autorizaciones obligatorias, tales como la autorización de Impacto Ambiental, la Licencia de Funcionamiento para Fuentes Fijas, y el registro como Generador de Residuos de Manejo Especial.

Como resultado de las violaciones encontradas, la División Ambiental impuso una suspensión temporal de cctividades en el sitio, así como el señalamiento de una medida de urgente aplicación para que la empresa realice la limpieza inmediata de todos los residuos de madera que contaminaban el predio.