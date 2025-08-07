Suspende División Ambiental obra de plaza comercial en Apodaca

Detectan irregularidades en obra de plaza en Av. Miguel Alemán: manejo indebido de residuos, sedimentos en vía pública y sin bitácoras de riego.

La Nueva División Ambiental suspendió la obra de una plaza comercial por contaminación de suelo y aire en el municipio de Apodaca.

Durante la revisión, se detectó que se trataba de la construcción de una plaza comercial sobre la Avenida Miguel Alemán, advirtiendo diversas irregularidades como disposición indebida de residuos sobre suelo natural y a cielo abierto, arrastre de sedimentos a la vía pública y falta de bitácoras de riego.

Con la evidencia presentada, la Procuraduría Ambiental determinó imponer las medidas de seguridad consistentes en la suspensión temporal total de actividades.

“Estas acciones son solo el inicio de un esfuerzo sostenido. En Nuevo León no bajaremos la guardia: seguiremos aplicando la ley con firmeza y responsabilidad para defender el derecho de las y los ciudadanos a un entorno saludable”, remarcó el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

En otro operativo, la División Ambiental detuvo a dos hombres que realizaban descarga de escombros sobre un predio ubicado en el municipio de García.

Elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Procuraduría Ambiental, lograron la captura en flagrancia de los ambos sujetos que se encontraban disponiendo de los desechos sobre suelo natural, considerado como delito ambiental de conformidad con el Código Penal del Estado de Nuevo León.

También se ejecutó una orden de inspección de la cual se advirtió que en el sitio se encuentran realizando actividades de nivelación de terreno, posiblemente para realizar una edificación sobre el mismo.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que la Nueva División Ambiental continuará realizando operativos de inspección y vigilancia permanentes, para garantizar el cuidado al medio ambiente, así como la buena calidad del aire.