Suscriben acuerdo UANL y Poder Judicial para fortalecer sistema

El rector destacó que a través de la docencia, la investigación y la extensión del conocimiento, la UANL refrenda su compromiso con el desarrollo educativo

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León formalizaron un convenio de coordinación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y generar beneficios para la comunidad académica y la sociedad en general.

El acuerdo fue firmado por el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, en un acto realizado el 14 de enero en el auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

También participaron el Secretario General de la Universidad, Mario Alberto Garza Castillo, y el coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, David E. Castillo Martínez.

Durante su intervención, el rector destacó que a través de la docencia, la investigación y la extensión del conocimiento, la UANL refrenda su compromiso con el desarrollo educativo, el fortalecimiento del Estado de derecho y la formación de una ciudadanía informada, crítica y participativa.

Subrayó que esta alianza permitirá una mayor integración del estudiantado y del gremio académico en la atención de los retos actuales del sistema de justicia.

“La vinculación no es una tarea complementaria; es nuestra responsabilidad social como universidad pública”, puntualizó Guzmán López, al recalcar que la institución asume un papel activo en la solución de problemáticas sociales y jurídicas de la entidad.

Por su parte, la Magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez expresó su orgullo de regresar a su alma máter y celebró la colaboración entre ambas instituciones, al señalar que el Poder Judicial requiere de la participación activa de la comunidad universitaria.

Entre los objetivos del convenio se encuentran la promoción de la cultura de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.