Surgen más denuncias por cobros excesivos de financiera

Más adultos mayores salieron a denunciar presuntas irregularidades de la financiera AAME, esto, luego de que INFO7 diera a conocer como están cobrando medio millón de pesos a una mujer de la tercera edad por una deuda que jamás solicitó.

Antiguos clientes acusan que nunca se les entregó el pagaré cuando la deuda quedó saldada, y que ahora, años después, la empresa argumenta tener en su poder compromisos de pago por cantidades exorbitantes.

“Me prestaron $3 mil pesos, me rebajaron $100 de cada mil, me terminaron entregando $2 mil 700, y ahorita me están demandando con $450 mil pesos, nunca me prestaron esa cantidad, yo tengo toda la evidencia, papeles y pagos”, compartió Rosaura Martínez.

INFO7 encontró una decena de casos provenientes de múltiples colonias como Arboledas del Virrey, Fresnos, Valles de Huinalá y Bosques de San Miguel.

“Que nos demuestren ellos que nos prestaron esas cantidades por las que nos están demandando, pero no hay pruebas, ellos no entregaron pagarés y ahora están cobrando cosas diferentes”, denunció Maribel Guevara.

Otro caso es el de doña Martha de la O, a ella le están atribuyendo un pagaré por $50 mil pesos que jamás firmó y que tampoco le han querido enseñar.

Lo que sí ha mostrado la financiera y el despacho que la representa, Hernández y Asociados, son amenazas de embargos.

“Me preocupo por mi casa porque he batallado mucho para pagarla, estoy sola, no tengo pensión, no tengo trabajo, vendo cosas en el mercado, moñitos, bolsas, y con eso me mantengo.

“Yo no quiero perder mi casa, no es justo, tengo miedo hasta de salir y que cuando regresa ya no pueda entrar, no sé qué hacer”, platicó la mujer.

La financiera AAME está ubicada en la colonia Valle de Huinalá, en Apodaca, hasta donde INFO7 acudió por segundo día consecutivo para ofrecerles ejercer su derecho de réplica, sin embargo, jamás abrieron las puertas.