Surge tras una tragedia el Sistema Nacional de Protección Civil

Este 19 de septiembre, se conmemora el Día Nacional de Protección Civil.

La fecha no es casualidad: recuerda el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

A raíz de esa tragedia, nació el Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de crear entre los mexicanos una cultura de prevención.

En los últimos años, se ha trabajado intensamente en la profesionalización del personal, la modernización del equipo y el fortalecimiento de la coordinación, para que la ciudadanía tenga elementos a la altura de cualquier emergencia.

"Ahora para hacer rescates en espacios confinados, en aguas, en movimientos, los incendios forestales, ya tenemos personas profesionales en la materia de Protección Civil, ya hay la licenciatura de protección civil a nivel nacional, hay maestrías, tenemos doctorados", indicó Erik Cavazos, titular de Protección Civil de Nuevo León.

Este 19 de septiembre, además de recordar a las víctimas del pasado, se honra también a todos esos elementos de Protección Civil del país y de Nuevo León, que, desde la prevención y el servicio, construyen un presente más seguro para todos.