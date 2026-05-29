Surge 'cascada' de drenaje sanitario en Escobedo

Los escurrimientos de aguas negras bajan por un desagüe en uno de los taludes del arroyo que pasa por debajo del Parque Lineal que genera un pestilente olor

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Una "cascada” llama la atención en el arroyo que pasa por debajo del Parque Lineal, en Escobedo… pero es de drenaje sanitario.

Los escurrimientos de aguas negras bajan por un desagüe en uno de los taludes del arroyo, a la altura del cruce de las avenidas Las Torres y Los Pinos.

Eso, a su vez, acarrea otro problema: el pestilente olor que se extiende por varias cuadras.

En este canalón, la descarga de aguas negras ya lleva varias semanas, sin que ninguna autoridad haga nada por evitarlo.

Según los vecinos de la colonia Nuestra Señora de Fátima, el fétido olor de los escurrimientos ahuyenta a los deportistas que acostumbraban ejercitarse en el punto, así como a los paseantes y sus familias.

Los colonos dijeron desconocer de dónde provienen los escurrimientos de estas aguas negras.

Le pidieron a la Comisión Nacional del Agua y al Municipio de Escobedo coordinarse para la limpieza.