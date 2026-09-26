Supervisan obras del Hospital Infantil; su avance es de 55%

La primera fase del nosocomio pediátrico quedará concluida a finales del año para brindar atención médica a miles de menores.

El gobernador Samuel García recorrió las obras de construcción del nuevo Hospital Infantil, cuyo avance es del 55 por ciento, proyecto cuya primera etapa se entregará en diciembre de este año.

Durante la inspección, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, y por el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

El gobernador ratificó que la próxima semana este Hospital recibirá en Nueva York el "Premio Internacional Latin Finance", como el mejor proyecto de obra pública de impacto social en América Latina.

Esto es debido a su innovación, visión estratégica y calidad de implementación, además de la oportunidad y ejecución, dimensiones estratégicas y técnicas de la operación.

Aseguró que esta obra consolida el legado que deja Nuevo León para las niñas y niños en cobertura de salud.

La entrega del galardón será el próximo 1 de octubre, durante la gira de trabajo que realizará por la ciudad neoyorquina.

La inversión en esta obra es de 3 mil 800 millones de pesos, y una segunda etapa estará lista para marzo del 2027.

El nuevo nosocomio tendrá 310 camas, en contraste con el Hospital Materno Infantil, que consta de solo 77.

En sus seis pisos o niveles, habrá 31 especialidades médicas para cuidar la salud de cerca de 500 mil menores de edad.

El Hospital se construye en el Distrito Infantil, que abarca esa obra, el DIF Capullos, la Procuraduría de los Niños y Niñas, el Parque del Agua y el Parque La Pastora.

La secretaria de Salud dijo que será uno de los mejores hospitales pediátricos de América Latina.

Al año, tendrá capacidad para 11 mil intervenciones quirúrgicas, 35 mil atenciones de urgencias y 38 mil consultas de especialidades.

Con él se mejorará exponencialmente la capacidad pública de atención pediátrica especializada en Nuevo León.

El proyecto es de 32,500 metros cuadrados y áreas complementarias en un terreno de 6.6 hectáreas, en la colonia La Pastora.

De las 310 camas, 143 serán de pediatría general y diversas especialidades, 45 de cuidados intensivos neonatales y pediátricos y 122 de corta estancia.

Además, tendrá 28 consultorios de especialidades en consulta externa; y otros 27 distribuidos en diversas áreas del hospital.