 Supervisan obras de ampliación en UMF No.15 en Monterrey

Con esta ampliación, la UMF No. 15 en Monterrey contará con 55 consultorios, lo cual permitirá atender a más de 200,000 derechohabientes en la entidad

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudió a Monterrey para supervisar las obras de ampliación y remodelación de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 15.

Junto al equipo de arquitectos, Robledo recorrió la zona de este hospital que se está remodelando y se informó que lleva un 69.3% de avance.

Con esta ampliación, la UMF No. 15 en Monterrey contará con 55 consultorios, lo cual permitirá atender a más de 200,000 derechohabientes en la entidad.

“El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitó la obra de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 en Monterrey, Nuevo León, la cual registra un 69.3% de avance”, se lee en un comunicado que compartió el IMSS.

Esta remodelación tiene una inversión base de 411.3 millones de pesos y contará con ultrasonidos, rayos X simples, sillón de estomatología, esterilizador, laboratorio y farmacia, con una plantilla laboral de 473 trabajadores.