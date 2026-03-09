Supervisan construcción de Hospital Infantil en Nuevo León

Durante el recorrido, el gobernador explicó que el plan contempla la conexión de diversos espacios mediante infraestructura peatonal

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron un recorrido por el Distrito Infantil de Nuevo León para supervisar el avance de dos proyectos clave: el nuevo Hospital Infantil y las obras del Parque del Agua.

Durante la visita, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, así como por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García. Las autoridades recorrieron la construcción del nuevo nosocomio y destacaron que forma parte del proyecto integral que busca concentrar servicios e infraestructura destinados a la niñez.

Proyecto busca consolidar el Distrito Infantil de Nuevo León

Durante el recorrido, el gobernador explicó que el plan contempla la conexión de diversos espacios mediante infraestructura peatonal que permitirá integrar las áreas destinadas a la atención y recreación infantil.

“Vamos a tener tres puentes para conectar el Distrito Infantil, uno con el Estadio, uno con la Pastora que es nuestro zoológico y uno con el nuevo Parque del Agua que también vamos ahorita a visitar. El legado es que toda esta área va a ser el Distrito Infantil de Nuevo León, enfocado en nuestros niños en Capullos, Procuraduría de los Niños, Hospital Infantil, La Pastora, el Estadio y por supuesto el nuevo Parque”, manifestó.

Este proyecto contempla la integración de diversos espacios enfocados en la atención, protección y recreación de niñas, niños y adolescentes, entre ellos Capullos, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, el Hospital Infantil, el zoológico La Pastora y el nuevo parque metropolitano.

Nuevo Hospital Infantil ampliará la atención pediátrica

El nuevo Hospital Infantil, cuya construcción inició en abril pasado, contará con 309 camas y ofrecerá atención en 31 especialidades pediátricas, entre ellas oncología, neurología y endocrinología.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, explicó que la primera etapa del proyecto estará lista en diciembre. Se estima que la obra beneficiará a alrededor de 500 mil niñas y niños.

El complejo hospitalario estará conformado por cuatro edificios destinados a consulta general y hospitalización. Además, contará con 28 consultorios de especialidades en consulta externa y 27 consultorios adicionales distribuidos en otras áreas del hospital.

Como parte de la visita, las autoridades acudieron a las instalaciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León y al DIF Capullos, donde realizaron un recorrido por las instalaciones y mostraron a los visitantes el funcionamiento de estos espacios dedicados a la protección y atención de la niñez.

Parque del Agua será el mayor espacio ecológico del estado

Posteriormente, el gobernador supervisó el avance de las obras del Parque del Agua, un proyecto enfocado en fortalecer los espacios públicos y fomentar la convivencia comunitaria.

El nuevo parque está planteado como el proyecto de conservación ecológica más ambicioso en la historia de Nuevo León, con una extensión de 78 hectáreas.

Con una vocación hídrica y ecológica, el espacio busca convertirse en el parque metropolitano más grande en su tipo en América Latina. El diseño contempla áreas naturales que integran bosque urbano, zonas lúdicas, áreas de juegos, reservorios y humedales, con el objetivo de impulsar actividades recreativas y el contacto con la naturaleza.