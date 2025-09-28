Supervisan avances de construcción de CBTIS en Juárez y García

Planteles ofrecerán programas estratégicos vinculados a las necesidades del sector productivo, tales como Inteligencia Artificial y electromovilidad

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en compañía de su homólogo estatal, Juan Paura García, realizaron la supervisión de los avances de construcción de los nuevos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en los municipios de Juárez y García.

“Por eso estamos aquí, porque se están construyendo preparatorias en todo el país. Tenemos 20 preparatorias nuevas y dos de ellas son estos CBTIS, el 298 y 299, en Juárez y García”, expresó Delgado

Afirmó que la construcción de ambos planteles responde al crecimiento poblacional, así como a la alta demanda de espacios en Educación Media Superior.

"Me da mucho gusto estar aquí en la supervisión de esta obra, porque la transformación es a través de la educación y nuestros jóvenes tienen derecho a contar con más espacios para continuar sus estudios”, agregó.

Por su parte, el Secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, destacó la relevancia de contar con infraestructura educativa para garantizar la enseñanza en los planteles.

"Los más de 50 mil maestros del estado siempre están en la mejor disposición de apoyar y transmitir conocimiento, pero si no contamos con infraestructura educativa, esto sería improbable de hacer." mencionó el titular.

Estos planteles ofrecerán programas estratégicos como Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización, Electromovilidad, Ciberseguridad y Semiconductores y Microelectrónica, vinculados con las necesidades del sector productivo.

En ambas visitas también estuvieron presentes los respectivos alcaldes Félix Arratia y Manuel Guerra, lo que consolidó una coordinación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la educación media superior,