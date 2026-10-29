Supervisan avance en obra del Tren de Pasajeros en Nuevo León

La obra del Tren de Pasajeros Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo avanza como parte de las acciones prioritarias para modernizar el transporte ferroviario nacional

Con el objetivo de constatar el progreso de uno de los proyectos estratégicos del actual gobierno federal, el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, y el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca, realizaron una gira de supervisión por diversas zonas del estado.

Los funcionarios recorrieron los frentes de obra ubicados en los municipios de San Nicolás, Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama y Lampazos, evaluando de primera mano el desarrollo de los trabajos de este sistema ferroviario.

Un proyecto de alto impacto social

Durante el recorrido, las autoridades destacaron que la recuperación de los trenes de pasajeros va más allá de la edificación de infraestructura; representa un eje fundamental para acercar oportunidades, fortalecer la movilidad, conectar comunidades y detonar el desarrollo regional, colocando el bienestar de las familias en el centro de las políticas públicas.

Asimismo, resaltaron que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantiene una estrecha coordinación interinstitucional para consolidar esta ruta clave que transformará radicalmente la conectividad no solo en el estado de Nuevo León, sino en todo el norte del país.

“Porque conectar a México también significa generar bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades para todas y todos”, subrayaron los funcionarios durante la supervisión.

La obra del Tren de Pasajeros Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo continúa avanzando como parte de las acciones prioritarias para modernizar el transporte ferroviario nacional y ofrecer alternativas de movilidad eficientes y seguras para la ciudadanía.