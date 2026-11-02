Supervisan avance de las nuevas líneas 4 y 6 del Metr

Samuel García supervisó los tramos de las líneas 4 y 6 del Metro que unirán a San Pedro, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

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El gobernador Samuel García supervisó este domingo los trabajos de construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, así como de la Línea Aeropuerto, que conectará el sistema de transporte colectivo con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que Nuevo León será una de las pocas entidades a nivel mundial que contará con una línea del Metro con conexión directa hasta una terminal aérea.

Acompañado por el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el Subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia, y el director de Metrorrey, Abraham Vargas, García Sepúlveda inició la supervisión en la Línea Aeropuerto.

En este punto inspeccionó las estaciones Aeropuerto, Futura en Anillo Periférico, Futura Arco Vial y Distribuidor Apodaca, ubicadas en el trayecto que conectará con el aeropuerto.

“Aquí tenemos detrás el nuevo Aeropuerto que quedó completamente remodelado. Todo esto es una pasarela que va a quedar aquí justo enfrente del Metro. Y aquí pueden ver, ya está casi la escalera. Falta la escalera eléctrica, elevadores. Y la gran Estación Aeropuerto de primer mundo. Son muy pocas las ciudades que el Metro llega hasta el Aeropuerto”, indicó el mandatario estatal.

Explicó que el sistema permitirá conectar varios municipios del área metropolitana.

“Vamos a tener el Metro desde San Pedro Fleteros, donde va a conectar el Tren (del Norte) de la Presidenta y la línea 4; toda la línea 4 que pasa por San Pedro, Monterrey, Guadalupe; línea 6, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, y aquí estamos en el límite de Apodaca y Pesquería. Así que, a seguir jalando”, agregó.

Posteriormente, García continuó el recorrido de supervisión por distintos puntos de la Línea 6, entre ellos la estación Apodaca, el tramo Nave 01-Altea, la estación Paseo La Fe y los segmentos Ruiz Cortines-San Rafael y Linda Vista-Churubusco.