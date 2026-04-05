Supervisa Samuel García presas previo a temporada de lluvias

Por: Jared Villarreal 03 Abril 2026, 16:09 Compartir

En el recorrido, revisó las condiciones de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo y la Presa León, asegurando que actualmente hay disponibilidad suficiente de agua

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Ante la llegada de la temporada de lluvias, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó un sobrevuelo para supervisar los niveles de las principales presas del estado y reforzar la estrategia hídrica. Durante el recorrido, revisó las condiciones de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo y la nueva Presa León, asegurando que actualmente hay disponibilidad suficiente de agua. Además, destacó que se esperan lluvias significativas en los próximos días, lo que contribuirá a la captación. El mandatario señaló que continúan proyectos como la ampliación de El Cuchillo y reiteró que el Estado se mantiene atento para aprovechar las precipitaciones y garantizar el abasto de agua.