Supervisa Samuel García avances en obras del Parque del Agua

El mandatario estatal revisó los trabajos de renovación del estacionamiento de La Pastora, así como el costado del corredor conocido como La Serpiente

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances en la construcción del Parque del Agua, proyecto que actualmente registra un 61 por ciento de avance y que se convertirá en el parque metropolitano más grande del estado.

Durante el recorrido, el mandatario estatal revisó los trabajos de renovación del estacionamiento de La Pastora, así como el costado del corredor conocido como La Serpiente, el pergolado del área gastronómica y el Jardín Botánico, como parte de los elementos que integran este nuevo espacio urbano.

El gobernador estuvo acompañado por el presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad, y por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Plaza Estadio, donde se expusieron los detalles de la obra civil que permitirá la conexión directa entre el Estadio Monterrey y el Parque del Agua, fortaleciendo la integración del corredor metropolitano.

El Parque del Agua contará con una extensión de 78 hectáreas y una inversión de $2 mil 92 millones de pesos.

El proyecto estará integrado con el Estadio Monterrey y dispondrá de un puente peatonal que conectará con el DIF Capullos.

Entre los elementos más destacados del parque se encuentra La Serpiente, considerado el corredor de servicios más largo del mundo dentro de un parque urbano, con una longitud de 530 metros.

Además, el espacio incluirá un foro cultural con capacidad para 4 mil 500 personas, ocho lagos humedales artificiales, áreas de juegos infantiles, zonas para mascotas, skatepark, canchas deportivas y una vitapista de 1.5 kilómetros.