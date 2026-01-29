Supervisa Samuel García avances del Metro con Conagua y CFE

El gobernador de Nuevo León informó que 4 mil personas trabajan día y noche en las nuevas líneas del Metro, en coordinación con CFE y Conagua

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar los avances en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

De acuerdo con el mandatario estatal, 4 mil personas laboran de manera continua para cumplir con los tiempos establecidos y garantizar el desarrollo de esta obra estratégica que mejorará la movilidad en el área metropolitana.

Estamos trabajando muy concentrados y en total coordinación con @CFEmx y @conagua_mx para avanzar sin obstáculos y… pic.twitter.com/6Fbs1qOjKW — Samuel García (@samuel_garcias) January 28, 2026

Mesa de Metro y coordinación interinstitucional

El mandatario estatal encabezó, como cada miércoles, la Mesa de Metro, en la que participaron delegaciones federales, incluyendo CFE, Conagua, Semarnat, Migración y Gobernación en Nuevo León, así como las empresas constructoras del proyecto.

En estas reuniones se revisan los avances de obra civil y electromecánica, y se coordina la programación de trabajos para evitar retrasos.

Avances en estaciones y sistemas electromecánicos

En las estaciones La Fe y Torre Administrativa, se ha trabajado en techos, edículos, sistemas electromecánicos, montaje de prelosas y acabados en pisos.

Asimismo, en Bonifacio Salinas y Churubusco se avanza en la instalación de intercambiadores, sistemas de energía y estructuras, así como la preparación para los sistemas electromecánicos.

Samuel García destacó que la coordinación con CFE y Conagua es clave para avanzar sin obstáculos y lograr la construcción del monorriel más largo de América, proyecto que transformará el transporte público en Nuevo León y dejará un legado para la ciudadanía.