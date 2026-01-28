Supervisa Samuel García avances clave en L6 del metro

El Director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que la obra ha entrado formalmente en su etapa electromecánica, la cual inicia tras concluir la obra civil.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, realizó un recorrido de supervisión por las estaciones Bonifacio Salinas y Churubusco para constatar el avance de la infraestructura electromecánica que dará vida a las Líneas 4 y 6 del Metro.

Durante la visita, el mandatario destacó que la administración actual trabaja a un ritmo superior al de gestiones estatales previas. “Estamos haciendo tres veces más metro en tres veces menos tiempo, o sea, 600 por ciento más efectivos que la vieja política y gobiernos anteriores”, afirmó García.

Avances en elementos técnicos clave

El recorrido, coordinado por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, se centró en revisar cambiavías e instalaciones del riel de contacto.

“Ya está terminada la estructura y ahora se realizan trabajos de albañilería para los cuartos técnicos, escaleras y detalles”, señaló el gobernador.

Además, comentó que uno de los cambiavías ya está al 85 por ciento de avance.

Etapa electromecánica y pruebas de seguridad

El Director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, explicó que la obra ha entrado formalmente en su etapa electromecánica, la cual inicia tras concluir la obra civil. Todos los componentes serán sometidos a pruebas en sitio para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Estos equipos ya pasaron por pruebas de aceptación en fábrica”, precisó.

Intercambiadores instalados y conectividad

José Francisco Ibargüengoytia, Subsecretario de Infraestructura, informó que de los 19 intercambiadores que integrarán la red, tres ya han sido instalados, proyectando un avance sólido que fortalecerá la conectividad de las nuevas estaciones.

Las autoridades estatales reiteraron que las Líneas 4 y 6 del Metro son una obra estratégica destinada a reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos de Nuevo León.