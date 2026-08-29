Supervisa Samuel construcción de UNEME en Salinas Victoria

El gobernador de Nuevo León informó que la obra concluirá en febrero para beneficiar a más de 500 mil habitantes de la zona.

El gobernador Samuel García supervisó en el municipio de Salinas Victoria los avances de obra de la Unidad de Especialidades Médicas y Cirugía Ambulatoria (UNEME).

En el recorrido de obras de este hospital, estuvo acompañado de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín.

El mandatario estatal destacó que Nuevo León avanza en la construcción de infraestructura para el crecimiento del Valle de las Salinas.

"Ésta es una de las UNEME que el Nuevo Nuevo León está construyendo, ésta es para el Valle de las Salinas, recuerden que cada región tiene sus hospitales. Es un hospital para la región y tenemos pensado terminarlo en febrero", afirmó.

Este hospital beneficiará a cerca de 510 mil habitantes, además de atender a quienes transitan por la carretera.

El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 5 mil metros cuadrados y una construcción de 2 mil 230 metros.

Ofrecerá consulta general de especialidades básicas: pediatría, medicina interna, ginecología, urgencias médicas, rayos X, laboratorio y farmacia.

Y se considerará un quirófano ambulatorio.