Supervisa Salud vacunaciones contra sarampión en escuelas

La estrategia de vacunación está enfocada en los planteles educativos para proteger principalmente a las niñas y niños menores de 12 años en todo el estado

Más de 50 niños de la escuela primaria Rafael Ramírez en Guadalupe fueron vacunados contra el sarampión y otras enfermedades, como parte de las acciones de prevención contra el sarampión.

La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, explicó que durante la revisión previa se detectó que fueron 54 estudiantes los que requerían vacunación contra el sarampión y otras enfermedades.

La estrategia de vacunación está enfocada en los planteles educativos para proteger principalmente a las niñas y niños menores de 12 años en todo el estado.

Posteriormente, la vacunación se enfocará a la población de 13 a 49 años.

En lo que va del año se han presentado 35 casos de sarampión, sin complicaciones en las y los pacientes.

Para evitar el incremento de casos, la Secretaría de Salud, invitó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas como es la vacunación.

