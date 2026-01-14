Supervisa gobernador estaciones con 90% de avance en L4 y L6

La administración estatal reafirmó que la prioridad es activar las estaciones más avanzadas de manera eficiente sin comprometer la seguridad ni la calidad

El sistema de transporte en Nuevo León entra en su etapa de consolidación. El gobernador de Nuevo León, Samuel García realizó una gira de supervisión por las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro, destacando que la infraestructura avanza con el objetivo de entrar en operación previo al Mundial de la FIFA 2026.

Durante el recorrido por las estaciones La Fe, Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa, el mandatario estatal constató que los frentes de obra presentan un avance cercano al 90%.

Acompañado por el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y el director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, el Gobernador enfatizó que esta expansión duplicará la red ferroviaria de 40 a 80 kilómetros.

“Va a ser un Metro del futuro: incluyente, con escaleras eléctricas y elevadores. Estamos metiendo turbo para que ya esté funcionando y sea una realidad para Nuevo León”, afirmó García.

En la estación Y Griega, las autoridades supervisaron la Subestación Eléctrica Alimentadora (SEA), punto neurálgico que suministrará energía a ambas líneas.

Este sitio albergará el puesto de control central y conectará los ramales que se dirigen hacia el Aeropuerto Internacional y la zona de Pablo González, donde el Metro enlazará con el futuro tren Monterrey–Laredo.

DETALLES TÉCNICOS DEL AVANCE

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, el estado de las estaciones clave es el siguiente:

Estación La Fe: Con dimensiones de 85 metros de largo por 30 de ancho, se encuentra en fase de acabados, montaje de prelosas y detalles de albañilería.

Estación Y Griega: La obra civil está concluida y el equipamiento electromecánico registra un 70% de progreso. Ya se cuenta con los componentes necesarios para iniciar las pruebas de integración y operación de trenes.

Estación Torre Administrativa: Registra un 87% de avance global, concentrando los trabajos en acabados de pisos, muros y la construcción del edículo de acceso norte.

RUMBO AL MUNDIAL 2026

La administración estatal reafirmó que la prioridad es activar las estaciones más avanzadas de manera eficiente sin comprometer la seguridad ni la calidad.

Con la extensión hacia el municipio de Apodaca y la conexión con el Aeropuerto, el Gobierno busca transformar la conectividad metropolitana, posicionando a Nuevo León como un referente de movilidad moderna a nivel nacional.