Supervisa Arratia construcción de andador peatonal en La Campana

Por: Carlos Nava 08 Mayo 2026, 16:57 Compartir

El Estado ha priorizado servicios básicos en la zona como drenaje y recolección de basura, con el fin de abatir el rezago social histórico de la colonia

La transformación urbana en el sur de la ciudad está a un paso de completarse. El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó una gira de supervisión en la colonia La Campana, donde el nuevo Andador Peatonal San Isidro registra ya un 95% de progreso, proyectando su inauguración oficial para finales de este mes de mayo. Esta obra no es un proyecto de infraestructura más; representa un cambio radical para la seguridad de más de 6,000 habitantes. Antes de la intervención, los vecinos debían sortear un camino de tierra y rocas de apenas 60 centímetros de ancho, colindante con barrancos, lo que ponía en riesgo constante a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Detalles de la obra El proyecto fue diseñado para garantizar traslados dignos mediante las siguientes especificaciones técnicas: Extensión: 200 metros lineales de andador (conectando las calles San Salvador y Mina).

Seguridad: Instalación de 150 metros de barandales de protección.

Iluminación: 20 luminarias alimentadas por paneles solares , garantizando visibilidad nocturna sin costo energético para la comunidad.

Entorno: Próximos trabajos de pintura mural y acabados en escalinatas para mejorar la estética del sector. "Esto no se trata únicamente de construir calles; se trata de escuchar a la gente y garantizar una movilidad digna. Este tipo de proyectos transforma vidas", afirmó Arratia Cruz durante el recorrido.

Un plan integral para Campana-Altamira

El funcionario estatal recordó que esta intervención se suma a los esfuerzos realizados desde 2023 en la zona, donde se han entregado proyectos como Camino Santa Isabel y Camino de los Reyes, acumulando 500 metros lineales de rutas seguras.

Además de la movilidad, el Gobierno del Estado ha priorizado servicios básicos en la zona como drenaje y recolección de basura, con el fin de abatir el rezago social histórico de la colonia.

Lo que sigue: Tras la conclusión del Andador San Isidro, la Secretaría de Igualdad e Inclusión planea iniciar nuevas etapas de construcción para conectar esta vía con otras áreas estratégicas de la colonia, consolidando una red peatonal integral en el sector.