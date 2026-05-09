Supervisa Arratia construcción de andador peatonal en La Campana

La transformación urbana en el sur de la ciudad está a un paso de completarse. El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó una gira de supervisión en la colonia La Campana, donde el nuevo Andador Peatonal San Isidro registra ya un 95% de progreso, proyectando su inauguración oficial para finales de este mes de mayo.
Esta obra no es un proyecto de infraestructura más; representa un cambio radical para la seguridad de más de 6,000 habitantes. Antes de la intervención, los vecinos debían sortear un camino de tierra y rocas de apenas 60 centímetros de ancho, colindante con barrancos, lo que ponía en riesgo constante a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Detalles de la obra
El proyecto fue diseñado para garantizar traslados dignos mediante las siguientes especificaciones técnicas:
Extensión: 200 metros lineales de andador (conectando las calles San Salvador y Mina).
Seguridad: Instalación de 150 metros de barandales de protección.
Iluminación: 20 luminarias alimentadas por paneles solares, garantizando visibilidad nocturna sin costo energético para la comunidad.
Entorno: Próximos trabajos de pintura mural y acabados en escalinatas para mejorar la estética del sector.
"Esto no se trata únicamente de construir calles; se trata de escuchar a la gente y garantizar una movilidad digna. Este tipo de proyectos transforma vidas", afirmó Arratia Cruz durante el recorrido.