Supervisa Adrián de la Garza Plan de Seguridad FIFA 2026

Ante el panorama meteorológico, De la Garza instruyó prioritariamente a su equipo a ubicar las zonas con mayor vulnerabilidad de inundación y detectar daños

Con el doble objetivo de comprobar la operatividad del Plan Integral de Seguridad por la Copa FIFA 2026 y evaluar de primera mano las afectaciones causadas por las recientes lluvias, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó una supervisión nocturna este viernes en el Centro de Control y Comando ubicado en el Barrio Antiguo.

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, así como por secretarios y directores de la administración, el edil revisó el despliegue de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, además de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura urbana tras registrarse precipitaciones, fuertes vientos y caída de granizo.

Durante el recorrido, las autoridades observaron el monitoreo en tiempo real mediante cámaras de videovigilancia y drones, enfocándose en puntos estratégicos como el propio Barrio Antiguo, la Plaza Zaragoza, el Parque España, La Alameda y la Central de Autobuses.

Ante el panorama meteorológico, De la Garza instruyó prioritariamente a su equipo a ubicar las zonas con mayor vulnerabilidad de inundación y detectar daños en la carpeta asfáltica para proceder con reparaciones inmediatas.

Blindaje turístico y tecnología de vanguardia

El Plan Integral de Seguridad busca consolidar a los barrios Antiguo y Santa Lucía como corredores turísticos completamente caminables, seguros, limpios y controlados.

Para lograrlo, se ha dispuesto un estado de fuerza de 779 elementos —entre cadetes, policías, guardias auxiliares, agentes de tránsito y personal de Protección Civil—, quienes cuentan con el respaldo de seguridad privada y el soporte de cinco torres de vigilancia.

Como innovación tecnológica, los oficiales desplegados en el primer cuadro de la ciudad portan cámaras corporales con sistema de traducción de idiomas integrado, lo que permitirá brindar una atención integral y romper la barrera del lenguaje con los visitantes internacionales que arriben por la justa mundialista.

Tecnología aliada contra contingencias y contaminación

El alcalde recordó que, desde la instalación del sistema de cámaras en Monterrey hace una década, su visión ha sido emplear la tecnología para la protección de la comunidad ante fenómenos naturales.

Actualmente, este esquema también se extiende al cuidado del medio ambiente, utilizándose para detectar y sancionar en flagrancia a quienes desechan grandes cantidades de basura o cacharros en la vía pública.

En el despliegue estuvieron presentes mandos clave de la administración, entre ellos Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Urbano Sostenible; y Jorge Márquez Esparza, comisario en jefe de Seguridad. Asimismo, asistieron Raúl Cázares Orozco, inspector general de la Policía, junto a los directores de Policía de Proximidad, José Santos González; de Tránsito, Ricardo González; y de Protección Civil, César Betancourt.